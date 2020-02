Championnats du monde de biathlon - Loginov sacré champion du monde de sprint, Florent Claude 34e

(Belga) Le Russe Alexander Loginov a décroché samedi à Anterselva (Italie) son premier titre de champion du monde en s'imposant lors du sprint des Mondiaux de biathlon devant les Français Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade.

Loginov (28 ans), auteur d'un sans-faute à la carabine, a devancé de 6,5 secondes Fillon-Maillet et de 19,5 secondes Fourcade. Le Russe, suspendu deux ans pour dopage entre 2014 et 2016, avait été le dauphin de Johannes Boe au classement général de la Coupe du monde la saison dernière. Johannes Boe a signé la contre-performance du jour. Le Norvégien n'a fini que 5e (1 erreur à la carabine) à 23.9 de Loginov. Côté belge, Florent Claude s'est classé 34e (1 erreur à la carabine) à 1:44.4 du vainqueur. Thierry Langer (3 erreurs à la carabine) est 75e à 3:12.7 et Tom Lahaye-Goffart (3 erreurs à la carabine) 92e à 4:10.2 de Loginiov.