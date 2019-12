Champions League - "Une victoire méritée", se félicite Zidane

(Belga) Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid, s'est félicité mercredi d'une "victoire méritée" de son équipe face au Club de Bruges, battu 1-3 à domicile. Le match se déroulait dans le cadre de la sixième et dernière journée des phases de poule de la Ligue des champions, dans le groupe A.

Le leader du championnat belge a compliqué la tâche de l'équipe madrilène. L'égalisation de Hans Vanaken a fait naître l'espoir dans le stade Jan Breydel, mais les buts de Vinicius Junior et Luka Modric y ont mis fin. "Nous avons bien exploité les occasions que nous nous sommes créées. Bruges a bien joué pendant la première période, mais nous avons été meilleurs en deuxième période et je crois que c'est une victoire méritée", a déclaré Zidane après la rencontre. "Nous sommes très contents, nous allons nous reposer et nous préparer dès demain (jeudi) pour le match de dimanche. Nous avons bien joué, c'était important de gagner pour l'image du club." Au classement final, le Real Madrid (11 pts) termine en 2e position (11 pts), derrière le PSG (16 pts) et devant le Club de Bruges (3 pts). Le Galatasaray (2 pts) ferme la marche. (Belga)