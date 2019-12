Chelsea et Batshuayi tombent à Everton où Duncan Ferguson a brisé la spirale négative

(Belga) Chelsea a été battu sur la pelouse d'Everton (3-1), qui a placé Duncan Ferguson sur son banc après le limogeage de Marco Silva, samedi en ouverture de la seizième journée de Premier League. Michy Batshuayi, monté au jeu à la 82e alors que le score était de 2-1, n'a rien pu faire pour éviter la défaite à son équipe.

Mal en point en championnat (18e, 14 pts), Everton avait décidé jeudi soir de limoger son entraîneur portugais Marco Silva. En attendant la désignation de son successeur, l'ancien attaquant phare des Toffees Duncan Ferguson assurait l'intérim face à Chelsea. La direction du club de Liverpool souhaitait opérer un choc psychologique et elle ne doit pas être déçue après le duel de ce samedi. Everton a, en effet, rapidement pris l'avantage dans cette rencontre, grâce à un but précoce de Richarlison (1-0, 5e). L'équipe locale a ensuite doublé la mise au retour des vestiaires via Calvert-Lewin (2-0, 49e). Chelsea a réduit temporairement l'écart par l'intermédiaire de Kovacic (2-1, 52e) mais Calvert-Lewin a signé son deuxième but de l'après-midi pour asseoir définitivement la victoire des "Toffees" (3-1, 84e). Chelsea (29 points) est quatrième au classement de la Premier League. Après trois défaites consécutives, Everton, de son côté, profite de cette victoire pour s'extirper de la zone rouge et se classe désormais quatorzième (17 pts). (Belga)