Nouveau poste de contrôle pour les voyageurs venant du Royaume-Uni: ce chien est capable de détecter des montants supérieurs à 10.000 euros

Depuis le Brexit, et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les formalités à remplir pour aller, ou revenir, d'Angleterre ont beaucoup changé. Les douanes ont donc ouvert un tout nouveau poste de contrôle pour les trains Eurostar, à la Gare du Midi, à Bruxelles.

Chirara est un berger malinois mais elle est également agent des douanes. À la Gare du Midi, à Bruxelles, Chiara est chargée d'inspecter certains passagers : elle a été éduquée à détecter ceux qui possèdent et transportent beaucoup de billets de banque, des montants proches et supérieurs à 10.000 euros précisément. "Si le chien trouve quelque chose qui est potentiellement intéressant pour lui, de l’argent liquide ou des stupéfiants, il va regarder la personne et rester fixe", explique Jordan, douanier maitre-chien.

Des voyageurs du Royaume-Uni

Chiara travaille principalement pour les voyageurs de retour du Royaume-Uni qui sont soumis depuis 2021 à des nouvelles règles pour les importations. "On a ramené des cadeaux pour la fête des pères, mais on ne savait pas du tout qu'il y avait des restrictions", confie un voyageur. "C'était bien plus facile de voyager quand nous étions encore dans l'Union européenne. Mais les politiciens... Ils font ce qu'ils veulent de toute façon", dit une autre voyageuse.

Depuis le Brexit, les personnes arrivant d’outre-Manche vers la Belgique doivent en effet déclarer tous les achats supérieurs à 300 euros. L'importation de viande est interdite, l'alcool et le tabac sont aussi davantage limités. Les bouteilles de Whisky ramenées d’Écosse en ont déjà piégé plus d’un. "Pour le taux d'alcoolémie dépassant 20 %, on a droit qu'à un 1 litre. On est parfois tenté de prendre un peu plus, une boisson. Et c'est la surprise au moment du contrôle", pointe Eric Guyaux, douanier.

Surprise également pour un propriétaire de montre qui l'a achetée 13.000 euros en Grande-Bretagne. "Ce voyageur avait oublié que quand il entre dans l'Union européenne, il doit encore payer sa TVA et ses droits d'importation. Il était un peu étonné. C'est pour cela que nous allons lui donner le temps de chercher une solution pour cette importation", explique Alexander Vandermissen, douanier.

Londres, c’est aussi un aéroport international important. De nombreux voyageurs transitent par le Royaume-Uni avant d’entrer dans l'Union européenne. Eux aussi sont souvent surpris par les contrôles des douanes à la gare du midi.