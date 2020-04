(Belga) Christian Kabasele a appelé des supporters de Watford durant le confinement. "Plusieurs d'entre eux étaient surpris, je pense que certains ne m'ont pas cru. Et avec deux personnes, j'ai discuté dix-quinze minutes", a déclaré le défenseur belge dans une interview à 'World Football' de la BBC.

"J'ai reçu douze noms de la part du club", a expliqué Kabasele. "J'ai pris une heure pour appeler tout le monde. Plusieurs d'entre eux étaient surpris. Je pense que certains ne m'ont pas cru, l'appel a été très bref. Et avec deux personnes, j'ai discuté dix-quinze minutes car elles étaient très heureuses de parler avec moi. J'ai apprécié l'expérience." Le défenseur de 29 ans a surtout discuté de la vie quotidienne avec les supporters. "Le football n'était qu'une petite partie de la discussion. Ils voulaient savoir comment je me maintiens en forme et comment se porte ma famille. C'était chouette, des échanges très agréables. Cela m'a aidé aussi. Dans un cas, j'ai parlé à l'épouse de l'abonné, celui-ci ne pouvait pas parler au téléphone car il était malade. Quand tu entends ça, tu gardes les pieds sur terre et tu te rends compte de la chance que tu as d'être en bonne santé." Les moments amusants n'ont pas manqué, a raconté Kabasele. "Le plus marrant, c'était quand j'ai appelé quelqu'un, j'ai dit 'je suis Christian Kabasele de Watford' et il a répondu 'ok, mais nous n'avons besoin de rien'. Cela a été très bref." Kabasele, qui compte deux apparitions avec les Diables Rouges, a expliqué qu'il profite de cette période pour passer du temps en famille. "Rester près de mon fils quand il se réveille, c'est le meilleur moment dans la vie." Le défenseur reste en contact avec ses équipiers via un groupe Whatsapp. "Il n'y a pas de discipline dans ce groupe, les discussions sont ouvertes et les blagues ne manquent pas", a-t-il expliqué dans un éclat de rire. (Belga)