Cologne et ses Belges battus par Düsseldorf et toujours relégables

Cologne s'est inclinée 2-0 face au Fortuna Düsseldorf dimanche après-midi lors de la 10e journée de Bundesliga. Sebastiaan Bornauw a disputé toute la rencontre en défense tandis que Birger Verstraete est resté sur le banc.

Düsseldorf a fait la différence grâce aux buts de Rouwen Hennings (38e) sur penalty et d'Erik Thommy (61e). Battu pour la 7e fois de la saison, Cologne occupe la 17e et avant-dernière place de Bundesliga avec 7 points. En Eredivisie, Michael Heylen a joué tout le match avec le FC Emmen. Son équipe s'est imposée 2-1 contre Vitesse, toujours privé du blessé Charlie Musonda Jr. Dans les rangs de Willem II, Tresor Ndayishimiye a lui aussi disputé 90 minute mais n'a pu éviter la défaite 2-0 des siens à Groningen. Son équipier Elton Kabangu est resté sur le banc. Enfin, on notera aussi la défaite de Sittard 6-0 contre Utrecht. Adnan Ugur n'a pas joué. Au classement, Willem II est 6e avec 19 points, le FC Emmen 13e avec 13 pts et Sittard 16e avec 9 pts.