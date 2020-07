Coronavirus - Anvers: l'EMB enjoint à ne pas ouvrir les mosquées au public pour la prière de l'aube

(Belga) En raison de la montée préoccupante du nombre de cas de contamination au coronavirus à Anvers et dans plusieurs villes voisines, et des mesures prises par les autorités provinciales (notamment un couvre-feu qui devrait entrer en vigueur dès demain/mercredi entre 23h00 et 06h00), l'Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) enjoint les dirigeants des mosquées de la province d'Anvers à ne pas ouvrir leur lieu de culte au public durant la prière de Fajr (prière de l'aube), indique l'EMB mardi soir.

Seules les prières de Dohr (début de l'après-midi), Asr (milieu de l'après-midi) et celles regroupées à l'heure de la prière de Maghreb (coucher du soleil) et Ichaa (tombée de la nuit) pourront être accomplies dans les lieux de culte et ce, dans le respect strict du protocole établi par l'EMB dans le cadre de la réouverture des mosquées (port du masque obligatoire, respect de la distance d'1m50, ablutions faites, avoir son tapis de prière personnel, interdiction de rassemblement, etc...) La prière de la Fête du Sacrifice est également annulée dans les mosquées de la province d'Anvers. L'EMB, en concertation avec le Conseil des Théologiens, invite les fidèles de la province d'Anvers à accomplir cette prière à domicile et uniquement avec les membres de la famille habitant sous le même toit. (Belga)