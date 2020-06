Coronavirus - Environ 600 soignants hospitalisés suite au Covid-19 depuis mi-mars

(Belga) Sciensano estime à environ 600 le nombre de soignants hospitalisés depuis mi-mars, a indiqué vendredi l'Institut de santé publique à la revue médicale Le Spécialiste. Parmi les patients admis à l'hôpital en raison du Covid-19 et âgés de 18 à 70 ans, 7% sont en effet signalés comme personnel soignant, sans détailler davantage leur profession.

Cette estimation est prudente, précise Sciensano. Si les formulaires de demande de test sollicitent bien cette précision, la section est en effet "très rarement remplie" et l'institut ne dispose pas de données plus précises, explique-t-il. Sciensano espère que les formulaires électroniques, plus récents que la version papier et où ce champ est obligatoire, permettront d'obtenir plus d'informations. La banque de données de suivi des contacts des malades touchés par le coronavirus devrait elle aussi apporter des précisions, mais n'est pas encore disponible. En attendant, Sciensano encourage les médecins à compléter cette section, tout en sachant que le manque de temps, d'informations, ainsi que le fait de remplir ces formulaires plus tard dans la journée, constituent un frein. (Belga)