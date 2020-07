Coronavirus - L'annulation de la prière du vendredi recommandée dans les mosquées anversoises

(Belga) L'Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB) recommande l'annulation de la prière du vendredi dans les mosquées de la province d'Anvers cette semaine, a communiqué mercredi soir Mehmet Üstün, le président de l'exécutif.

Alors qu'un couvre-feu est désormais de rigueur dans la province d'Anvers afin de lutter contre la propagation du coronavirus, "l'EMB recommande également aux dirigeants des mosquées sises en province d'Anvers de suspendre l'organisation de la prière du vendredi ce 31 juillet", indique le communiqué. La veille, l'exécutif avait déjà annoncé l'annulation de la prière de la Fête du Sacrifice ce vendredi. L'EMB avait aussi enjoint les dirigeants des mosquées de la province d'Anvers à ne pas ouvrir leur lieu de culte au public durant la prière de l'aube, et de regrouper les prières du coucher du soleil et de la tombée de la nuit. Le président Mehmet Üstün remercie "la population musulmane anversoise pour sa bonne compréhension et pour le respect de ces mesures de précaution". (Belga)