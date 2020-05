Coronavirus - Ecole: voici les dates et conditions de la rentrée des maternelles et primaires début juin

(c) Belga

Le gouvernement fédéral ainsi que les gouvernements des régions et communauté du pays ont décidé des dates et conditions d'une rentrée scolaire élargie, en accord avec les experts scientifiques.

Vu le reflux de la pandémie de Covid-19 en Belgique, les risques sanitaires moindres qu'elle fait peser sur les enfants et leur faible contagiosité, les autorités ont donc décidé de permettre le retour des enfants les plus jeunes à l'école. Après plus de deux mois de confinement, cet isolement commençait en effet à peser considérablement sur leur bien-être psychologique, selon l'avis unanime du monde pédiatrique.

Concrètement, tous les enfants des maternelles pourront retrouver leur instituteur/trice à partir du mardi 2 juin. Pour des raisons pédagogiques et sociales, ni les enfants ni leurs enseignants ne devront porter de masque. Par contre, celui-ci sera recommandé entre adultes (entre enseignants et entre parents et enseignants). Le respect des distances de sécurité (1,5 mètre) ne sera pas nécessaire dans les classes maternelles.

Dans le primaire, les trois années qui n'étaient pas encore visées par la reprise des cours, à savoir les 3e, 4e et 5e, pourront retrouver leurs bancs à partir du lundi 8 juin, avec une journée-test possible le 5 juin. En accord avec les experts du GEES, il a été décidé que tous les élèves de primaire, en ce compris ceux de 6e primaire, ne devront pas/plus porter de masque. Pour le personnel enseignant et encadrant, celui-ci sera toutefois "fortement recommandé si les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées".

Les consignes relatives aux distance de sécurité (4m2 disponible pour chaque élève en classe, 1,5 mètre de distance, ...) pourront être assouplies pour ce qui concerne les élèves entre eux. En revanche, elles resteront d'application entre les élèves et les professeurs, entre enseignants eux-mêmes, ainsi qu'avec les parents d'élèves. Lors des récréations, les élèves devront jouer autant que possible avec leurs camarades de classe selon le principe de "bulle de contacts".

Dans le secondaire en revanche, les allègements sont plus modestes. Chaque Communauté pourra ainsi décider de permettre à plus d'élèves de revenir à l'école, mais cela ne pourra se faire que quelques jours par semaine seulement. Le port du masque y sera fortement recommandé tant pour les élèves que le personnel.

Les mesures d'hygiène seront maintenues pour tous (maternelles, primaires et secondaires), notamment un lavage des mains fréquent.

Par ailleurs, les classes, les couloirs et les salles des professeurs devront être aérés à tout moment.

Dès que possible, les activités et cours seront organisés en extérieur.

Chaque école devra également être en mesure d'appliquer un plan d'urgence en cas de foyer de contamination.

En raison de la pandémie, les cours avaient été suspendus à partir du 16 mars dernier. Ils avaient progressivement repris en Fédération Wallonie-Bruxelles à partir du 18 mai pour les 6e primaires et les classes terminales du secondaire. Depuis le 25 mai, les élèves de 1ère et 2e primaire, ainsi que ceux de 2e secondaire avaient également la possibilité de reprendre les cours, mais sous de strictes conditions sanitaires.