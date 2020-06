Coronavirus - Une école de Flémalle fermée suite à un cas de Covid-19 positif en maternelle

(Belga) Un deuxième enfant a été diagnostiqué positif au Covid-19 ce mercredi dans un établissement scolaire situé en Province de Liège. Après un élève de sixième primaire inscrit à l'Athénée Royal Ardenne Haute-Fagnes, il s'agit cette fois d'un enfant de première maternelle de l'école Jean-Marie Léonard à Flémalle, a indiqué mercredi en début de soirée Marc D'Joos, échevin de l'enseignement.

L'enfant était absent ce jour et présentait des symptômes s'apparentant à une angine. Il a cependant été testé pour voir s'il avait contracté le coronavirus. "Les résultats ont été communiqués ce jour et les parents nous ont alertés", précise l'échevin. Ayant été en contact avec ses autres camarades de maternelle, au sein de la seule bulle créée dans cette section, l'accueil des plus jeunes est donc suspendu. "Mais vu qu'il a un grand frère en primaire et que ce dernier a été en contact, dans sa bulle, avec les élèves du primaire mais aussi différents enseignants et encadrants, nous avons décidé de fermer l'école jusqu'à nouvel ordre", ajoute M. D'Joos. Les bâtiments seront totalement désinfectés avant d'envisager une éventuelle réouverture. Quant à une garderie, organisée pour les parents ayant des difficultés de garde, elle ne pourra pas être mise en place pour des raisons sanitaires. Depuis la réouverture des écoles début juin, 90 des 230 élèves inscrits à l'école communale Jean-Marie Léonard avaient repris le chemin de l'établissement scolaire. (Belga)