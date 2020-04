Coronavirus - Une personne positive au Covid-19 au centre pour demandeurs d'asile de Bourg-Léopold

(Belga) Un demandeur d'asile hébergé au centre d'accueil de Bourg-Léopold (Limbourg) a été testé positif au Covid-19, a indiqué lundi soir la bourgmestre faisant fonction Marleen Kauffmann (CD&V). La Croix-Rouge déploiera des conteneurs supplémentaires au cours de la semaine afin d'isoler les éventuels malades.

"Actuellement, personne ne présente de symptômes liés au Covid-19, ni même le patient qui a été hospitalisé pour une autre affection et a été testé positif", a précisé la bourgmestre. La Croix-Rouge et Fedasil prennent toutes les mesures de précaution dans les centres pour demandeurs d'asile. A Bourg-Léopold, une trentaine d'habitants ont été diagnostiqués positifs, sans compter les porteurs du virus non testés. (Belga)