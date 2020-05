Coronavirus - Vu la pandémie, la Zinneke Parade fut virtuelle cette année

(Belga) En raison de la pandémie de coronavirus, la 20e édition de la Zinneke Parade, ce traditionnel défilé créatif dans les rues de Bruxelles, s'est déroulé de manière virtuelle sur internet cette année.

Les Zinnekes ont élaboré à cette occasion une Parade Imaginaire, soit une création sonore faite de paroles, de chants, de bruits de parade et de diverses captations en tous genres envoyées par les participants. Le thème retenu pour cette édition un peu spéciale était "Aux Loups! ". Les participants à l'événement ont décliné cette thématique par les équilibres délicats entre la vie sur terre, la gestion et les abus des peurs, ou encore les abus de pouvoir et la violence.