Cyclocross Masters - Toon Aerts s'impose à Waregem

(Belga) Le champion de Belgique Toon Aerts (Telenet-Fidea Lions) a remporté mercredi le Cyclocross Masters à Waregem.

Le champion du monde Mathieu van der Poel et Wout van Aert n'étaient pas au départ. Le premier commence jeudi le Tour d'Antalya. Le second prépare sa saison sur route. Le cross a été disputé sur une durée d'une demi-heure. Aerts a devancé Michael Vanthourenhout et Laurens Sweeck. Avant cela, Vincent Baestaens a remporté le trial. Il a bouclé le parcours, comprenant différents obstacles (poutres, sacs de sable, escalier) en 59 secondes. Tom Meeusen a remporté le saut en hauteur en égalant le record de Jan Denuwelaere, 80 centimètres. Chez les dames, Helen Wyman a gagné le cross de 20 minutes. Elle a précédé l'Italienne Alice Maria Arzuffi et Ellen Van Loy vervolledigde. (Belga)