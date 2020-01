Dakar 2020 - Jean-Marc Fortin (Overdrive) : "Vendredi, c'est un autre Dakar qui commence"

(Belga) L'écart qui sépare le leader Carlos Sainz (Mini) de Nasser Al-Attiyah (Toyota Overdrive) s'est agrandi de trois minutes supplémentaires ce jeudi lors de la 5e étape du Dakarentre Al Ula et Ha'il. Pas de quoi s'inquiéter outre-mesure pour le manager de Toyota Overdrive Racing Jean-Marc Fortin qui s'attend à une sixième étape favorable à son équipe vendredi dans le désert saoudien.

"Vendredi, c'est un tout autre Dakar qui commence", estime Fortin. "On sera sur un terrain sur lequel Nasser Al-Attiyah et Yazeed Al Rajhi se sentent comme chez eux. Idéalement, Nasser devrait réduire au maximum son retard sur Sainz avant de pouvoir souffler un peu lors du jour de repos samedi." Fernando Alonso s'apprête lui aussi à se mesurer aux dunes saoudiennes vendredi. Il est actuellement 18e après les ennuis qu'il a eus en semaine. "Je vais garder un oeil sur ce qu'il va faire sur ce terrain. Il est arrivé préparé pour affronter cette étape", a déclaré Fortin. Le manager de Toyota Overdrive s'est également exprimé sur la prestation de Tom Colsoul et Bernhard Ten Brinke. "Tom a fait une faute de navigation aujourd'hui. Ce sera compliqué pour lui et Bernhard de tenir le rythme du top 3." En SSV, Overdrive Racing s'est imposé pour le deuxième jour de suite. Après le succès de l'Américain Mitchell Guthrie, c'est Cyril Despres, qui fait équipe avec l'aventurier de l'extrême suisse Mike Horn, qui a fêté la victoire ce jeudi. . (Belga)