Dany, la Bruxelloise bloquée à Tenerife, donne de ses nouvelles: "Les journées sont longues et ce n'est que le deuxième jour"

Ce mardi, une Belge placée en quarantaine dans son hôtel à Tenerife témoignait dans le RTL INFO 19H. Aujourd'hui, la vacancière nous donne de ses nouvelles.

Dany et son mari, touristes bruxellois, sont isolés dans leur hôtel de Tenerife, placé en quarantaine alors que quatre clients italiens se sont avérés porteurs du coronavirus. La retraitée nous raconte son deuxième jour de quarantaine. Hier, après plusieurs heures d'attente, une équipe médicale est finalement venue pour prendre la température du couple: "Les médecins sont passés vers 20h pour nous ausculter. Nous les avons attendus toute la journée", témoigne-t-elle.

Selon elle, le thermomètre affiche 35,5 °C et aucun souci de santé n'est donc décelé pour les Bruxellois. Mais les médecins ont laissé l'appareil dans leur chambre. Les vacanciers doivent prendre leur température deux fois par jour: "C'est un thermomètre que l'on place sur la tempe. De toute façon, quand on a de la fièvre, on le sent. Pas besoin de thermomètre pour nous le dire", assure Dany.

L'hôtel est très performant et contacte très régulièrement le couple. Ils vont d'ailleurs tenter de s'aventurer dans le hall de l'hôtel aujourd'hui, histoire de prendre un café. Le port du masque est toutefois impératif: "Les gens ne paniquent pas trop ici. Certains descendent boire un café mais mon mari ne veut pas trop".

La journée risque donc d'être longue pour le couple de vacanciers et ce n'est que la deuxième.