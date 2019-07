De Bruyne buteur et passeur avec Manchester City vainqueur 3-1 de Yokohama en amical

(Belga) Le champion d'Angleterre en titre, Manchester City, a dû batailler pour venir à bout des Japonais du Yokohama F. Marinos (3-1) en match amical samedi.

Les Citizens ont pu compter sur le Diable Rouge Kevin De Bruyne pour l'emporter. Auteur de l'ouverture du score dès la 18e minute, le milieu de terrain de 28 ans est également à créditer d'une passe décisive sur le 2e but inscrit par Raheem Sterling (40e). A la mi-temps (2-1), Yokohama était encore à portée des ténors de la Premier League grâce à un but de Keita Endo (23e). Devant les 65.000 spectateurs du stade de Yokohama, dans la banlieue de Tokyo, City a souffert toute la rencontre avant que le jeune Lucas Nmecha, 20 ans, ne scelle la victoire à la 92e minute. Dans la douleur, les hommes de Pep Guardiola ont assuré tout de même l'essentiel et terminent leur tournée asiatique sur une bonne note. Les Sky Blues sont désormais tournés vers la finale du Community Shield contre Liverpool, leur dauphin en Premier League l'an passé et champion d'Europe en titre, le dimanche 4 août. (Belga)