De la douceur, des nuages et quelques averses locales

(Belga) Jeudi, le ciel sera changeant à parfois très nuageux et le temps restera sec dans la plupart des régions mais une averse locale n'est pas à exclure, selon les prévisions de l'IRM. Il fera très doux avec des maxima de 15 à localement 20 degrés. Vent modéré à parfois assez fort.

Ce soir et la nuit prochaine, quelques averses sont attendues à partir de l'ouest. Les minima seront compris entre 7 à 11 degrés sous un vent modéré et en bordure de mer parfois encore assez fort de sud-ouest. Vendredi, la nébulosité sera variable et le temps restera sec dans la plupart des régions. Dans le nord-ouest, le ciel deviendra plus nuageux l'après-midi et quelques gouttes de pluie ne seront pas exclues. Les maxima seront proches de 12 degrés en Hautes Ardennes et de 15 ou 16 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à assez fort et assez fort à fort au littoral, de secteur sud à sud-ouest. (Belga)