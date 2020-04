De Lijn approuve l'obligation du port du masque

(Belga) La société de transport flamande De Lijn réagit favorablement à la décision du Conseil national de sécurité de rendre obligatoire le port du masque dans les transports publics. "Cela clarifie les choses", a déclaré samedi une porte-parole.

La stratégie de déconfinement présentée vendredi soir par le Conseil national de sécurité prévoit notamment l'obligation, à partir du 4 mai, de se couvrir la bouche et le nez dans les transports en commun pour les usagers de 12 ans et plus. De Lijn va à présent réfléchir à d'autres mesures préventives supplémentaires, telles que la distanciation sociale afin de garantir la sécurité des conducteurs et des voyageurs. Une offre de bus "élargie" sera également envisagée si le nombre de voyageurs redevenait plus important. (Belga)