Les Belges prennent la route du soleil: "Au lieu de remplir le réservoir de diesel, mon mari a mis de l’essence…"

Sur les routes, c’est le premier grand week-end de départ en vacances. L’une de nos équipes a pris la direction du sud de la France. Comme de nombreux belges, elle est partie tôt ce matin, et nous allons la suivre durant tout son parcours.

Notre journaliste Laura Van Lerberghe est à Metz, en France. "Le trajet s’est très bien passé pour l’instant. Nos sommes partis aux alentours de 8 heures du matin. En passant la frontière luxembourgeoise, la circulation était encore assez fluide. Ce n’est qu’en dépassant la frontière française qu’il y a eu quelques ralentissements à hauteur de Thionville. C’était à prévoir, puisque la France était classée orange sur l’ensemble du territoire dans le sens des départs."

Du diesel dans le réservoir d'essence

De nombreux Belges ont pris la route pour partir en vacances ce matin. Laura Van Lerberghe et son équipe en ont rencontré quelques-uns sur l’aire d’autoroute de Capellen. Tous étaient unanimes pour dire que ça faisait du bien d’être de retour sur la route des vacances. Ils avaient tous une bonne raison de s’arrêter sur l’aire d’autoroute. "Mon mari, au lieu de remplir le réservoir de diesel, a mis de l’essence… Il s’est est rendu compte tout de suite, donc la voiture est bloquée, on attend d’être dépannés", explique une voyageuse. "On roule, on s’arrêt toutes les deux heures et on boit un coup de café", explique une autre.

"On passe par le Luxembourg alors on en profite"

Plus loin, un homme a les bras chargés de tabac, cigarettes, et tartines triangle. "J’achète mes réserves de cigarettes et de tabac pour le mois. C’est pour moi, les enfants, la famille. On passe par le Luxembourg alors comme c’est moins cher, on en profite!"

Un autre conducteur, un spray à la main, frotte sa voiture. "Il y avait plein de mouchettes sur mon pare-brise, la visibilité n’était pas bonne, je dois le faire tout le temps. Je le fais à chaque halte, c’est presque un toc."

5 jours de voyage

Nous suivrons le voyage de Laura Van Lerberghe et Xavier Gérard durant 5 jours. Quel est leur programme? "Le programme, pour ce premier jour, est tout d’abord d’aller à votre rencontre si vous êtes en direction du sud de la France. Ensuite, nous débuterons notre deuxième journée sur la route des Grands Crus, une des traversées les plus prestigieuse des vignobles bourguignons, où l’on peut découvrir des coteaux à perte de vue et où l’on peut découvrir les plus grands vins rouges au monde. Ensuite, nous passerons sur la route Napoléon, de Grenoble à Gap, une des routes les plus empruntées par les touristes en France avec des paysages montagneux à couper le souffle mais aussi de jolis petits villages qui l’abordent. Enfin, nous nous arrêterons au Lac de Serre-Ponçon, un endroit très prisé pour les activités nautiques, mais aussi les randonnées."