De plus en plus de Belges ont leur licence de vol: comment éviter les accidents en ULM?

Ce dimanche, un accident a eu lieu sur la base militaire de Beauvechain et une personne est décédée. En Belgique, il y a de plus en plus de conducteurs d'ULM, ces planeurs ultra-légers. Ils sont aujourd'hui un millier à avoir leur licence de vol. Comment éviter les accidents?

Aérodrome de Baisy-Thy, Mathieu Langer et Michael Menten

1 Faire toutes les vérifications avant le vol

Avant tout décollage, il est essentiel de faire toutes les vérifications nécessaires. A l'aérodrome de Baisy-Thy, Olivier vient de terminer sa formation. Il explique: "On fait vraiment le tour pendant une quinzaine de minutes, on vérifie tout. On vérifie que tout est bien attaché, on vérifie le moteur, l’essence…"

2 Veiller au vent

Dans les airs, la panne est évidemment à éviter mais il faut également faire attention aux autres avions mais surtout au vent. Au mois de mai, le vent peut être encore capricieux et l’atterrissage se négocie parfois en deux passages. Julien Van Der Rest, pilote instructeur, étaye: "On peut passer parfois dans un law pass, au dessus de la piste pour vérifier les conditions de vent sont adéquates pour atterrir, voir si la piste qui a été décidée est bien adaptée".

3 Axer les formations sur la sécurité

Si en Belgique le nombre d’accidents mortels reste marginal - moins d’une dizaine par an -, il faut s'adapter à la demande. Christophe Coddens, administrateur du centre ULM de Baisy Thy, affirme que "d’années en années, les formations sont de plus en plus axées sur la sécurité". Chez lui, tous les ULM sont équipés d’un parachute "en cas de problème".