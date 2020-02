Décès de Jean-Pierre Gallet, figure du journal télévisé de la RTBF dans les années 1980

(Belga) Jean-Pierre Gallet, une des figures qui incarna le journal télévisé de la RTBF dans les années 1980, est décédé à l'âge de 76 ans, annonce mardi l'opérateur de service public sur son site internet.

Jean-Pierre Gallet avait présenté le "JT", en alternance avec Georges Moucheron, Jean-Jacques Jespers et Françoise Van De Moortel. Il y avait officié entre 1982 et 1988. Il était ensuite devenu rédacteur en chef du journal parlé, puis, plus tard, directeur de l'information à la RTBF, après être passé par le cabinet du ministre Bernard Anselme (PS). Jean-Pierre Gallet était entré à la RTBF en 1976, débutant sur "Radio Une", l'ancêtre de "La Première". Ses anciens collègues lui rendaient hommage mardi sur Twitter, regrettant notamment la disparition d'un "visage" et d'une "voix du service public". (Belga)