Défaite de Nainggolan et Cagliari contre l'AC Milan, où Ibrahimovic marque

Cagliari s'est incliné 0-2 face à l'AC Milan, samedi, lors de la 19e journée du championnat d'Italie de football. Radja Nainggolan a disputé l'ensemble de la rencontre dans les rangs sardes.

Nainggolan s'est illustré en début de rencontre par une intervention défensive sur Ibrahimovic (9e). Le Suédois, titularisé pour la première fois depuis son retour à Milan, a hérité de la plus belle occasion des 'Rossoneri' en première période. Sa tête a été déviée de manière spectaculaire par Olsen (31e). Rafael Leao a ouvert le score en début de seconde période. Dévié par Pisacane, le tir du Portugais a lobé Olsen (46e). Ibrahimovic a doublé la mise à la 64e minute d'une frappe du gauche. Ibrahimovic retrouve ainsi le chemin des filets en Serie A sept ans et 250 jours après son dernier but, marqué contre l'Inter Milan. Ibrahimovic s'est ensuite vu annuler un but pour une position de hors-jeu (83e). Révélation du début de saison, Cagliari connaît une période plus difficile à présent, avec une troisième défaite de suite. Le club sarde reste sixième, une place qui offre le dernier ticket pour l'Europa League, avec 29 points mais voit Milan, huitième, revenir à quatre longueurs.