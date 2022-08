Dernières baignades sous le soleil aux Lacs de l’eau d’heure: "On adore venir nager en plein air"

Le thermomètre flirte avec les 30 degrés ce mercredi. Ce sont les deux dernières journées de temps très chaud... Et les deux derniers jours de vacances.

Aux Lacs de l’eau d’heure, ces deux prochains jours de beau temps sont les dernières occasions de profiter d’un peu de fraîcheur avant la rentrée.

À Cerfontaine, ce mercredi, le thermomètre affiche 29° et la chaleur s’accompagne d’un petit vent frais non négligeable. Enfants, familles, couples, amis sont "venus chercher leur dose de soleil", indique notre journaliste Céline Praile. À partir de vendredi, les températures baisseront légèrement (aux alentours de 25 degrés).

"Je crois qu’en septembre on aura encore d’autres belles journées mais là on en profite avant la rentrée des classes", indique ce père de famille. "On adore venir nager ici en plein air, c’est quand même plus gai que dans une piscine", concède une autre visiteuse.

Et le timing est tout juste avant cette reprise: la plage de Falemprise, une des zones de baignade du lac de l’eau d’heure, vient de rouvrir après trois semaines de fermeture. "Début août, des algues bleues sont apparues dans l’eau stagnante à cause de la chaleur, précise Céline Praile. Ces algues entraînent l’apparition d’une bactérie dans l’eau." Heureusement, il n’y a plus aucune trace de cette bactérie désormais. "Une excellente nouvelle" pour les baigneurs comme pour les responsables du site.