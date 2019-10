Deux candidatures wallonnes pour l'élection à la présidence de DéFI

(Belga) L'élection à la présidence de DéFI, programmée le 1er décembre prochain, se jouera finalement entre quatre candidats, et non deux comme pressenti en fin de semaine dernière. Les deux candidats de dernière minute sont un Wallon et une Wallonne: le vice-président provincial de DéFI Luxembourg, le Bastognard Jean-Claude Cremer, et Julie Leclercq, conseillère communale d'Engis (province de Liège).

Ces noms ont été communiqués lundi en fin de matinée par la commission électorale de la formation amarante. Celle-ci a validé, outre celles de ces candidat(e)s de dernière minute, actifs en Wallonie, les candidatures annoncées des Bruxellois François De Smet, actuel chef de file de DéFI à la Chambre, domicilié à Evere, et Christophe Magdalijns, député régional et président du conseil communal d'Auderghem, a communiqué le siège du parti. (Belga)