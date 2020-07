Deux morts dans le crash d'un hélicoptère de la Défense néerlandaise

(Belga) Le crash d'un hélicoptère de la Défense néerlandaise non loin de l'île d'Aruba dans les Antilles néerlandaises a fait deux morts, confirme lundi à l'aube le ministère de tutelle néerlandais.

L'appareil transportait quatre membres d'équipage, selon le commandant Rob Bauer, qui s'est exprimé lundi matin lors d'une conférence de presse à La Haye. L'hélicoptère, de type NH90, avait décollé dimanche vers 14h30 heure locale depuis Aruba et s'est écrasé peu après en mer à environ 12,5 kilomètres de la côte. Les deux personnes survivantes sont grièvement blessées. Les victimes qui ont perdu la vie sont un un homme et femme tous deux trentenaires, l'un pilote et l'autre coordinateur technique. L'accident est survenu durant une patrouille. La mission de secours après le crash s'est révélée compliquées en raison de vents violents, de hautes vagues et de la tombée de la nuit. Les causes de l'accident doivent encore être déterminées. (Belga)