Deux passes décisives pour Tielemans lors du partage entre Leicester et Chelsea

(Belga) Leicester et Chelsea se sont quittés sur un partage 2-2, samedi, lors de la 25e journée du championnat d'Angleterre. Youri Tielemans a délivré la passe décisive sur les deux buts des 'Foxes'. Il a cédé sa place à Dennis Praet en fin de match. Michy Batshuayi est resté sur le banc de Chelsea toute la rencontre.

Lors d'une première période équilibrée, avec des opportunités de part et d'autre, Vardy a hérité de la meilleure occasion, mais il a perdu son face à face avec Caballero (26e). Tous les buts sont tombés en seconde période. Dès la reprise, sur un corner, Rüdiger a donné l'avantage à Chelsea de la tête (46e). Tielemans a grandement contribué au renversement de situation en faveur de Leicester. Le Diable Rouge a d'abord lancé sur la gauche Barnes, lequel est rentré dans le jeu et a trompé Caballero d'une frappe légèrement déviée par James (54e). Tielemans a ensuite centré de la droite vers le second poteau où la reprise en un temps de Chilwell a fait mouche (64e). Tielemans porte à 5 son nombre d'assists depuis le début du championnat. Sur un coup franc excentré de la gauche, Rüdiger, encore lui, a remis les deux équipes à égalité, à nouveau de la tête (71e). Servi par Vardy, Evans a gaspillé la balle de match à dix minutes du terme. Dans la foulée, Praet remplaçait Tielemans. Les deux équipes se suivent au classement. Leicester (49 points) est troisième, devant Chelsea (41 points). (Belga)