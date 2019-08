Deuxième et large victoire pour le Celtic de Boli Bolingoli

(Belga) Le Celtic Glasgow de l'ex-Brugeois du Club Boli Bolingoli, arrivé cet été du Rapid de Vienne, a déroulé samedi à Motherwell, 2-5 (mi-temps: 1-2) en championnat d'Ecosse. Le latéral gauche belge de 24 ans a disputé tout le match pour le compte des champions en titre.

Motherwell menait pourtant 1-0 après 12 minutes grâce à Liam Donnelly. Mais le Norvégien Kristoffer Vassbakk Aker (14.) et Leigh Griffins (41.) ont renversé la situation en faveur du Celtic avant la mi-temps. James Forrest (66.), grâce à un assist de Bolingoli, le Français Odsonne Edouard (76.) et Ryan Christie (86., sur penalty) ont ensuite anéanti tous les espoirs de Motherwell, qui a cependant réduit l'écart via son buteur Donnelly dans les arrêts de jeu. Le Celtic qui avait étrillé St. Johnstone (7-0, dont un triplé de Christie, et déjà avec Bolingoli) le 3 août, compte six points sur six après les deux premières journées. (Belga)