Diables Rouges - "Les Diables sont plus forts maintenant que pendant le Mondial en Russie"

(Belga) A trois journées de la fin des qualifications, les Diables Rouges sont déjà certains d'être qualifiés pour l'Euro 2020. Ils se disputent encore la 1ère place du groupe avec la Russie. "Notre équipe est plus forte maintenant que lors du dernier Mondial", a déclaré leur entraîneur, Roberto Martinez, jeudi après la victoire 9-0 contre Saint-Marin.

Les attentes seront élevées lors des Championnats d'Europe. Mais le coach l'assure: "Nous avons maintenant plus d'expérience. Il y a une bonne mentalité dans ce groupe. Aujourd'hui, ils voulaient vraiment donner quelque chose aux fans. Le fait que Yannick Carrasco donne le ballon à un jeune de dix-huit ans (Yari Verschaeren, NDLR) pour exécuter un penalty en phase finale est la preuve de cette excellente mentalité. Lors de l'Euro, la différence entre les pays sera minime et alors d'autres choses seront décisives. En tant que groupe, vous pouvez faire la différence. Il faut que cette équipe soit prête à gagner et cela signifie que vous devez pouvoir faire des sacrifices pour vos coéquipiers, comme nous l'avons vu." L'entraîneur a complimenté Verschaeren, qui a fait ses débuts en Écossé le mois dernier en dépit d'une période difficile à Anderlecht: "Yari est un de ces joueurs qui te fait sourire. Il est l'avenir du football belge. J'ai le même sentiment avec lui qu'avec Youri Tielemans. Techniquement, il est déjà exceptionnel." Les Diables s'envoleront vendredi pour le Kazakhstan pour la suite des qualifications. Ronberto Martinez a indiqué que Leander Dendoncker, Youri Tielemans et Romelu Lukaku ne s'y rendraient pas. "Leander Dendoncker n'est pas prêt pour un si long vol à cause de ses problèmes d'estomac, Youri Tielemans peut rentrer chez lui parce que sa femme va accoucher. Lukaku retourne à l'Inter (Milan)", a déclaré Martinez. Michy Batshuayi pourra se préparer pour une place de base au Kazakhstan, tout comme Axel Witsel, Thorgan Hazard, Thomas Meunier et Dennis Praet. Ces deux derniers n'étaient même pas sur le banc contre Saint-Marin. "Praet et Meunier ont été intensivement préparés pour ce match au Kazakhstan, qui se jouera lundi dans l'après-midi (heure belge, NDLR). C'est pourquoi je ne voulais pas qu'ils fassent quoi que ce soit aujourd'hui/jeudi après 15h." L'objectif est bien de prendre trois points contre le Kazakhstan afin de continuer à devancer la Russie. "Nous abordons tous les matches de la même manière. Nous voulons être premiers dans ce groupe, car cela peut faire la différence lors du tirage au sort. Nous allons être confrontés à deux voyages difficiles, avec le Kazakhstan en premier: un long vol, le décalage horaire, le gazon artificiel... Nous voulons montrer que nous pouvons briller dans différentes conditions." Le dernier match des qualifications pour les Belges aura lieu contra la Russie à Saint-Pétersbourg le 17 novembre. (Belga)