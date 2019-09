Diables Rouges - Michy Batshuayi a commencé et a inscrit deux buts: "je crois que j'ai été bien présent"

(Belga) Auteur de deux buts ayant façonné le succès des Diables Rouges (0-4 à Saint-Marin) en qualifications pour l'Euro 2020, Michy Batshuayi compte désormais 15 buts en 27 sélections pour la Belgique. L'attaquant, qui a pu commencer en outre cette partie, était légitimement content de son match.

"Le premier but, c'est un penalty, le deuxième est dans le jeu, donc je suis plus content du second", a confié Michy Batshuayi au micro de la RTBF. "On a été récompensé de notre travail défensif. Ce n'était pas une facile à jouer. On ne l'a pas sous-estimée et on a continué à travailler. Ce n'était pas la grande Belgique et on peut être plus content de notre deuxième mi-temps que la première, mais on s'est bien repris en seconde période." Michy Batshuayi a pu commencer la rencontre, au détriment de Romulu Lukaku. "Cela m'a un peu étonné de commencer, mais l'important est d'être présent quand on fait appel à moi et je crois que j'ai été présent", a ajouté l'attaquant des Diables qui ne serait pas contre jouer avec Lukaku. "Cela m'étonne un peu que l'on ne joue pas à deux, j'ai déjà joué avec lui et cela s'est très bien passé, mais c'est l'entraîneur qui décide et cela se passe bien, donc on est tous content. C'est important, parce qu'on va entamer une grande compétition bientôt et tout le monde doit être présent. L'entraîneur a confiance en tout le monde et cela permet à tout le monde de resté concerné." (Belga)