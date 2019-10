Diables Rouges - Roberto Martinez dévoile à 14h00 sa sélection pour Saint-Marin et le Kazakhstan

(Belga) Roberto Martinez dévoilera tout à l'heure, à 14h00 à Anvers, sa sélection pour les deux prochaines rencontres des Diables Rouges, contre Saint-Marin (le jeudi 10 octobre à Bruxelles, 20h45) et le Kazakhstan (le dimanche 13 octobre à Nur-Sultan, 15h00 heure belge). Une victoire suffit aux Belges pour assurer leur qualification à l'Euro 2020.

Comme lors du précédent rassemblement, plusieurs incertitudes demeurent à quelques heures de l'annonce de la sélection. Ainsi, Kevin De Bruyne (Manchester City) et Romelu Lukaku (Inter Milan) n'ont pas joué avec leur club en Ligue des Champions cette semaine. De Bruyne est touché à l'aine. Son entraîneur Pep Guardiola, s'est montré rassurant - "ce n'est rien de grave" - tout en indiquant qu'il ne savait pas si son meneur de jeu sera disponible dimanche en championnat et affirmant qu'il sera prêt pour son club "après la trêve internationale" . Dans le cas de Lukaku aussi, son entraîneur, Antonio Conte, n'est pas trop inquiet, évoquant une "fatigue musculaire" au quadriceps. "Nous avons préféré ne pas risquer", avait indiqué l'entraîneur italien avant le match à Barcelone. D'autant que les 'Nerazzurri' affrontent la Juventus dimanche et qu'Alexis Sanchez est suspendu pour cette rencontre. Autre absent des joutes européennes: Jason Denayer. Avant le match à Leipzig, Lyon s'est contenté d'indiquer qu'il était aux soins Martinez analysera aussi attentivement la situation de Thomas Meunier. Le latéral du Paris Saint-Germain a joué l'entièreté de la partie à Galatasaray mardi, mais la cuisse bandée. Enfin, la participation de Vincent Kompany, sorti blessé en Coupe de Belgique contre le Beerschot en raison d'une rechute de sa blessure aux ischios le 25 septembre, est également incertaine. Au rayon des bonnes nouvelles, plusieurs des absents du dernier rassemblement ont repris la compétition avec plus ou moins de succès: Eden Hazard (Real Madrid), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Axel Witsel (Borussia Dortmund) et Timothy Castagne (Atalanta). Les deux derniers cités ont déjà trouvé le chemin des filets alors que Thorgan Hazard a délivré trois assists. Le capitaine des Diables Rouges rencontre plus de difficultés dans son nouveau club, où il n'a pas encore fait la différence. L'air de Tubize, où les Diables Rouges s'entraînent et où il a joué étant jeune, et l'ambiance de l'équipe nationale pourraient l'aider à retrouver ses sensations. La Belgique domine le groupe I avec 18 points, sur 18 possibles. La Russie suit à 3 longueurs. Le Kazakhstan (7), Chypre (7), l'Ecosse (6) et Saint-Marin (0) sont lâchés. En battant Saint-Marin, les Diables Rouges seront assurés de disputer l'Euro 2020. (Belga)