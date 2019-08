Dries Wuytens laissé libre par le Sparta Rotterdam

(Belga) 2-2 à Feyenoord après avoir deux fois mené, et 4-1 contre VVV Venlo ! Le Sparta Rotterdam n'a pas manqué son retour en eredivisie, la D1 néerlandaise de football. Sans le défenseur belge Dries Wuytens, auquel l'entraîneur Henk Fraser n'a pas accordé une seule minute de temps de jeu. Et qui ne portera plus jamais le maillot rayé rouge et blanc puisque son contrat a été rompu de commun accord jeudi.

Il est donc maintenant libre de s'engager dans le club de son choix. Il l'a d'ailleurs déjà choisi, mais doit encore en révéler le nom. Arrivé à l'été 2018 au Sparta, en provenance d'Almelo, Wuytens, 28 ans, a largement contribué à la remontée en D1 du club de Rotterdam, en participant à 33 des 38 rencontres de la saison passée. Il a successivement évolué au Beerschot (2011-2013), à Willem II Tilburg (2013-2017), à Heracles Almelo (2017-2018) et au Sparta Rotterdam. (Belga)