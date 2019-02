"Au boulot !": Bel RTL vous aide à décrocher un emploi en Wallonie ou à Bruxelles

Le Forem a identifié 88 métiers pour lesquels il n’y a pas assez de candidats en Wallonie. Il y en a 78 à Bruxelles. Dès aujourd’hui et jusqu’au 19 février, Bel RTL vous aide à trouver un emploi. "Au boulot ! Notre coup de pouce pour votre job !" vous permet de postuler sur belrtl.be.

Vous cherchez un emploi ? Bel RTL peut vous aider. Dès aujourd’hui (vendredi 8 février) et jusqu'au 19 février, vous pouvez postuler via le site belrtl.be à des offres d’emplois pour des postes accessibles à tous, avec ou sans diplôme, dans différents domaines d'activité.

Les candidatures seront traitées, examinées, en toute confidentialité et sous la responsabilité de nos partenaires professionnels (Trace, Page Personnel, le Forem et Actiris). Les candidats retenus auront la chance de rencontrer les employeurs lors de notre journée "Au boulot", le 21 février, et de peut-être décrocher un job. Ils bénéficieront aussi d’une matinée de coaching et de formation donnée par le Forem et Actiris.



Exemples de métiers en pénurie

Parmi les métiers en pénurie : les mécaniciens d’entretien, monteurs, cableurs, électromécaniciens, frigoriste, mais aussi boucher, cuisinier, et de nombreux métiers de la construction également.

Le Forem a identifié 88 fonctions critiques en Wallonie (des métiers pour lesquels on ne trouve pas assez de candidats) et Actiris a listé 78 fonctions critiques à Bruxelles.

10.000 personnes sont formées chaque année en Wallonie par le Forem à ces métiers en pénurie et 3.000 autres personnes par Bruxelles formation.