"Cela nous permet de diviser par deux la facture": demande en hausse pour les pompes à chaleur

Les pompes à chaleur séduisent de plus en plus les particuliers depuis l’augmentation des prix de l’énergie.

Les prix du mazout ou du gaz de chauffage ne cessent de fluctuer et ce sont souvent des mouvements à la hausse qu'on observe. Avec ces hausses constantes, de plus en plus de familles cherchent une alternative pour se chauffer. De nombreuses familles se tournent vers les pompes à chaleur, un système de chauffage écologique qui permet de chauffer un logement en puisant son énergie dans la nature.

En un an, la demande pour des pompes à chaleur a doublé, selon la Confédération construction. Il y a de nombreux avantages: écologiques, bonnes performances, rentabilité. En revanche, le prix à l’installation est élevé : entre 4.000 et 20.000 euros en fonction des modèles.

Quentin Herregat est fournisseur dans le Hainaut. Chez lui, les ventes ont même triplé en un an : "Le gaz, le mazout. La plupart des gens se chauffent avec ces énergies. On se retrouve avec des augmentations de presque fois trois. Les gens se retrouvent avec des factures pour une habitation de plus ou moins 200 m² de près de 400- 500 euros par mois. Le recours aux énergies renouvelables devient beaucoup plus intéressant puisqu'avec des systèmes de pompe à chaleur, cela nous permet de presque diviser par deux la facture."