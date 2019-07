"La Belgique va vivre la plus longue mission d’information": comment Reynders et Vande Lanotte vont-ils travailler?

Les informateurs Didier Reynders et Johan Vande Lanotte ont été prolongés dans leur fonction jusqu'au 9 septembre prochain, a communiqué lundi le Palais royal à l'issue d'un nouvel entretien entre le chef de l'Etat et les deux chargés de mission. Ceux-ci ont été priés lundi de faire un nouveau rapport au Roi sur les discussions en cours en vue de former un gouvernement fédéral le 17 août. Un autre rapport est attendu pour le 9 septembre.

Les informateurs sont donc prolongés pour 6 semaines. Comment vont-ils travailler concrètement? Notre journaliste Loïc Parmentier a répondu à la question dans le RTL INFO 19H.

"Cette semaine déjà, les deux informateurs vont avoir un série de rencontres en tête à tête avec les sept formations politiques qui ont accepté de se réunir hier soir. Des rencontres avec les socialistes francophones et flamands, les libéraux du nord et du sud du pays, les nationalistes flamands de la N-VA, le CD&V et Groen. Sept rencontres et pas huit. Ecolo est désormais hors-jeu dans cette phase d’information", rappelle notre journaliste. "Le but pour les informateurs est d’aller dans les détails avec chacun des partis dans leurs notes de travail. Une fois que ces rencontres seront terminées, ils vont retravailler de document et avoir toute une série de contacts politiques d’ici le 9 septembre prochain. C’est une très longue mission d’information à laquelle nous assistons. Nous connaissions déjà le record du monde d’un pays sans gouvernement. Nous allons désormais vivre en Belgique la plus longue mission d’information. Elle fera au minimum 102 jours."