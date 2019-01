Le gaz naturel "de loin la solution la moins chère" pour les voitures selon une étude

Le gaz naturel (CNG) est de loin la solution la moins chère pour une voiture, selon une étude du régulateur fédéral de l'énergie, la Creg, qui présentait ses constatations vendredi au Salon de l'auto. Si l'on se base sur le coût du carburant, le CNG permet de faire 100 km pour environ 4 euros. Rouler au diesel est 38% plus cher et rouler à l'essence 42% plus cher. "En tenant compte des prix à la pompe, pas du prix maximum", explique-t-on.

Selon la Creg, le prix d'achat d'une voiture au CNG est comparable à une voiture diesel et en moyenne 2.000 euros plus cher qu'une voiture essence.

Le constructeur automobile espagnol Seat, filiale de VW, joue un rôle leader au sein du groupe pour le développement de la technologie CNG et a calculé le coûts annuels (taxes/carburant) pour son modèle Leon en fonction des versions diesel, essence et CNG (distance de 20.000 km).

Les coûts sont de 1.794,95 euros pour la version essence (1.5 TSI, 130 pk) de 2.214,11 euros pour le diesel (1.6 TDI, 115 pk) et de 836,20 euros pour le modèles CNG (1.5 TGI, 130 pk). "Mis à part l'aspect économique, le CNG a aussi un aspect écologique", explique le porte-parole de Seat Dries De Weert. "Une voiture au CNG rejette 25% de moins de CO2 qu'une voiture essence et 75% de NOx en moins qu'une voiture diesel. Une voiture CNG n'a pas besoin non plus de filtre à particules vu qu'il n'y a pas de particules rejetées". L'an dernier, 3.988 voitures CNG ont été immatriculées en Belgique soit 60% de plus qu'en 2017.