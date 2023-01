"Ma première vente depuis le 5 novembre": ce vendeur de camping-car retrouve le sourire car une taxe de 5.000€ devrait disparaître

Mardi dernier, la fédération du secteur se réjouissait de la suppression d’une nouvelle taxe qui était appliquée aux camping-cars nouvellement immatriculés. Une taxe de mise en circulation et de circulation qui pouvait s’élever pour certains véhicules à 5000 euros.

Et les effets sont immédiats pour Sammy, un vendeur que nous avons rencontré. "Une vente ce matin, oui, la première depuis le 5 novembre". Il espère la fin d'une période très compliquée. "75% de vente en moins. L'année passée, novembre-décembre j'en ai vendu 12. Cette année-ci (jusqu'au 11 janvier) j'en ai vendu 2. J'ai même dû vendre deux véhicules à perte avant Noël, car nous avons énormément de prêts…"

Mais rapidement, cependant, le communiqué de la fédération a été remis en question. Oui, les démarches avancent, mais il n’y a pas d’accord ! Alors les professionnels doivent-ils attendre ce changement ? "En tout cas, l'idée est de créer une catégorie particulière pour les camping-cars, et adopter une fiscalité qui leur est propre", nous a confié Adrien Dolimont, ministre wallon du budget et des finances.

Cette "future ancienne" taxe est décrite comme dommage collatéral du décret sur l’impôt plus juste selon le ministre. En quelques mois, la fédération du secteur considère que la taxe et ses milliers d’euros a entraîné des pertes pour les revendeurs proches des 70% : sa modification est donc attendue, par les clients et par les professionnels.

Seuls les véhicules immatriculés en 2022 étaient concernés par cette taxe, qui vit donc, sans doute, ses derniers jours.