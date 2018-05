Grosse panne sur le réseau Bancontact dans tout le pays: "Nous ne pouvons plus payer ni retirer de l’argent"

Vous êtes très nombreux cet après-midi à nous signaler aux quatre coins du pays une panne du réseau Bancontact via le bouton orange Alertez- nous. "Bonjour, depuis une vingtaine de minutes il est impossible de retirer ou effectuer un paiement par carte bancaire. J’ai essayé avec différentes cartes et j’ai croisé une personne qui m’a dit qu’elle subissait le même problème", nous dit Nic.



"Nous ne pouvons plus payer ni retirer de l’argent avec notre carte dans la région de Verviers c’est très embarrassant beaucoup de personnes se plaignent", nous dit Dylan.



Du côté de Worldline, la filiale de l'entreprise Atos qui fournit le système de retrait et de paiement Bancontact, on nous explique avoir reçu des signalements mais on se refuse à toute confirmation de la panne, malgré les dizaines de messages qui nous rapportent ce souci technique.

Peu après 16h, certains clients nous indiquaient que le système fonctionnait à nouveau. Mais d'autres continuaient à nous signaler l'impossibilité de faire le moindre paiement. On restait donc dans une période instable du réseau.