"On veut fermer les 130 Aldi de Wallonie": les mouvements de grève s'amplifient ce mercredi

Depuis plusieurs semaines, des discussions assez difficiles ont lieu entre les syndicats et la direction de la chaîne de magasins Aldi. Il y a des problèmes d'ordre structurel et opérationnel (horaire, utilisation des nouvelles technologies, etc). Une réunion a eu lieu le 29 octobre, et une autre a lieu le 8 novembre.

"Pour faire pression sur la direction, pour être certains d'avoir bien été compris avant la prochaine réunion, on a décidé mardi soir une action générale. On va fermer les centrales de Gembloux et de Vaux-sur-Sûre. Le but est de fermer les 130 magasins Aldi de Wallonie. On laisse bien sûr le choix aux travailleurs, mais on va faire le tour des magasins", nous a expliqué Stanny Constant Hermans, de la CSC.

Le porte-parole d'Aldi Belgique nous a confirmé les discussions et les mouvements de grève en cours, sans en connaître, actuellement, la véritable ampleur.