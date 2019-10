"Osez entreprendre" avec Bel RTL

Ce lundi, Bel RTL, l’UCM (Union des Classes moyennes) et la banque CBC lancent la 2e édition de l'opération "Osez entreprendre" qui s’adresse à celles et ceux qui souhaitent lancer leur entreprise. Il suffit de présenter votre projet sur le site de Bel RTL. Dix candidats seront sélectionnés par le jury et bénéficieront d’un accompagnement afin de les préparer à gagner le concours. Le public sera invité à voter pour son projet préféré entre le 13 janvier et le 29 février 2020. Les gagnants seront annoncés le 2 mars sur Bel RTL.