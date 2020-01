"Supprimer des emplois, c'est une honte": 145 emplois gelés chez Audi Forest

"Supprimer des emplois, c'est une honte", nous écrit une employée d'Audi Forest à Bruxelles, via le bouton orange Alertez-nous. La direction de l'entreprise a indiqué hier soir aux délégués syndicaux que 145 emplois intérimaires étaient gelés.

Selon nos informations, des fournisseurs tardent à apporter des pièces essentielles au montage de certains modèles. Il y a donc trop de main d'oeuvre actuellement.

Selon le représentant FGTB à Audi Forest, les syndicats continuent leurs rencontres avec la direction ce matin, histoire d'y voir un peu plus clair pour l'avenir à court et plus long terme.