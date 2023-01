"Une organisation de travail chaotique": les cinq magasins Intermarché/Mestdagh de Bruxelles en grève

Les cinq magasins "Intermarché by Mestdagh" de Bruxelles sont en grève depuis ce mercredi matin, annonce le syndicat CNE dans un communiqué. Il s'agit des magasins d'Uccle, Forest, Schaerbeek, Molenbeek et Jette.

Outre la grogne suscitée par la reprise du groupe de supermarchés Mestdagh par l'enseigne française Intermarché, et qui entraîne le basculement des magasins intégrés vers un modèle de franchise, l'arrêt de travail s'explique par une réalité de terrain spécifique aux magasins bruxellois, selon le syndicat chrétien.

"Intermarché est une entreprise française et ne veut pas investir de manière automatique dans le bilinguisme pour uniquement les magasins bruxellois et deux magasins néerlandophones. Conséquences: des travailleurs sont amenés à imprimer et coller des étiquettes sur chaque produit marque Intermarché, de manière individuelle, et dans une organisation du travail chaotique", dénonce la CNE.

Toujours selon le syndicat chrétien, la direction aurait, en outre, décidé "sans concertation", de recourir à des travailleurs d'une firme externe, "sans formation et temporairement, alors que ce travail restera récurrent tant que d'autres solutions ne seront pas trouvées".

Un bureau de conciliation est prévu ce mercredi à 14h pour aborder ces différents points, indique encore la CNE.