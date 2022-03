1.500 conteneurs russes bloqués dans des ports belges

(Belga) Quelque 1.500 conteneurs en transbordement dont la destination finale est la Russie sont actuellement bloqués pour contrôle dans les ports d'Anvers et de Zeebrugge, selon des chiffres obtenus par De Standaard auprès de l'administration des douanes et des accises. Le fait qu'il s'agisse de conteneurs en cours de transbordement signifie que les ports belges en question font office de destinations intermédiaires.

"Ces conteneurs ne peuvent être libérés que si les entreprises concernées présentent les documents nécessaires montrant qu'ils ne tombent pas sous le coup des sanctions européennes", explique le patron des douanes et accises, Kristian Vanderwaeren. "Si les documents n'apportent pas de clarté, nous réalisons un contrôle physique du chargement." Depuis l'instauration des sanctions européennes contre la Russie, les douanes ont déjà contrôlé plus d'une dizaine de milliers de conteneurs. En sus des ports, 374 chargements de marchandises à destination de la Russie sont actuellement bloqués en Belgique. Et 16 chargements, en provenance de Russie cette fois, ont été bloqués. Les douanes s'attendent à ce que le nombre de contrôles et de blocages augmente encore fortement dans les semaines qui viennent avec les nouvelles sanctions décidées par l'Union européenne. (Belga)