1 million de Belges inscrits dans des banques numériques: est-ce l'avenir du secteur bancaire?

Les banques numériques, 100 % sur Internet, séduisent de plus en plus. En effet, près d'un million de Belges ont passé le cap en s'y inscrivant. Selon les utilisateurs de ces banques, elles sont plus rapides, plus simples d'accès, à n'importe quel moment de la journée et simplement par l'intermédiaire d'un smartphone. Cependant, les clients ne peuvent pas y faire certaines opérations comme des prêts hypothécaires par exemple. Pour Rodolphe de Pierpont, porte-parole de la Fédération belge du secteur financier (Febelfin), les banques en ligne, qui s'adaptent aux demandes des clients sont l'avenir du secteur bancaire : "L'offre numérique digitale répond aux attentes et aux besoins des consommateurs. Les réponses données aux clients sont plus rapides. En plus de cela, ce genre de service est sûr et respecte les données des utilisateurs."

Cette évolution s'accompagne de la diminution de la fréquentation des agences. Leur nombre diminue d'ailleurs progressivement. On compte, en moyenne, par an et par personne, un à deux passages en agence, contre plus de 260 connections par utilisateur sur son application bancaire en Belgique. On dénombrait 7.079 agences sur le territoire belge en 2015. En novembre 2018, elles étaient 5.751.