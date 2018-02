10 restaurants de Bruxelles appartenant à deux frères officiellement en faillite, dont 3 sur la Grand Place

Le président du tribunal de commerce francophone de Bruxelles, Patrick De Wolf, a confirmé à l'agence Belga, d'après une information de L'Echo, que 10 jugements de faillite ont été prononcés ce mardi pour diverses sociétés gérant des restaurants bruxellois.

Il s'agit de sociétés gérant notamment La Maison du Cygne, La Chaloupe d'Or et La Brasserie de l'Ommegang, trois établissements installés sur la Grand-Place de Bruxelles, mais aussi le Manhattan, le Paon Royal, le Café de l'Opéra, le North Express, La Pergola, la Brasserie de Bruxelles et le Frederiksborg.



Des requêtes en réorganisation judiciaire (PRJ) avaient été déposées récemment concernant ces sociétés, gérées directement et indirectement par les frères Beyaz. Quatre administrateurs provisoires avaient ensuite été désignés par le tribunal de commerce francophone de Bruxelles, lesquels ont pu constater que les conditions de la faillite étaient bel et bien réunies. Les frères Beyaz, eux, ne s'étaient pas présentés lors de la procédure.



Les administrateurs avaient donc plaidé la mise en faillite, lundi, devant le tribunal de commerce. Les juges les ont suivis dans la décision qu'ils ont rendue ce mardi.



Selon le journal L'Echo, près de 160 employés dans les restaurants concernés ne sont plus payés depuis fin décembre 2017 et l'ensemble des établissements présente une dette de 3,5 millions d'euros vis-à-vis de l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS). Pour la seule "Maison du Cygne" (photo), cette dette se chiffre à 800.000 euros, ce qui revient à dire que l'ONSS n'était plus payé depuis 4 ans. Il en va de même pour les assurances incendie qui, dans la plupart des cas, n'étaient plus payées depuis des mois, précise encore le quotidien.