17 hypermarchés Carrefour en grève: "Je venais faire une petite parlotte", confie une cliente surprise par les fermetures

17 hypermarchés Carrefour sont toujours fermés ce vendredi. Une conséquence du blocage des négociations entre la direction et les syndicats dans le cadre du plan de restructuration qui prévoit 1.233 licenciements. Des fermetures qui contrarient la clientèle.

Devant les portes du Carrefour d’Auderghem ce matin, on a retrouvé des dizaines de clients stupéfaits. Certains sont attachés à leur supermarché pour des raisons de proximité notamment.

"Je viens pratiquement tous les jours car j’habite à dix minutes. Nous avons nos habitudes ici. Je connais du monde alors on vient faire une petite parlotte. C’est plus familial", confie une cliente de longue date.

"On a atterri hier et les magasins étaient fermés. On a voulu faire nos courses ce matin. Le frigo est vide et il va le rester. Je viens ici car j’habite juste en face", explique une autre cliente.

Mais la plupart des clients iront sans problème dans un autre magasin. "On va changer de magasin et aller chez Delhaize. Ils font grève ici, c’est leur droit", explique un client. "Ce n’est pas grave du tout."

La grève devrait se poursuivre ce samedi avec une réouverture des hypermarchés prévue lundi.