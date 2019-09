174 milliards d'euros belges sont à l'étranger

(Belga) Pour la première fois, le fisc voit clair sur le montant des avoirs des Belges détenus à l'étranger: 174 milliards d'euros. C'est ce qu'écrivent L'Echo et De Tijd, samedi.

L'an dernier, l'administration fiscale belge a échangé automatiquement des données financières avec 87 pays dans le cadre d'un accord international signé en 2014. En 2017, ils n'étaient encore que 45. Parmi ces pays, on trouve non seulement nos voisins immédiats, mais aussi des contrées comme la Suisse, Monaco, la Turquie, Israël, la Chine, le Brésil, les Émirats arabes unis et la Russie. Selon les chiffres donnés par le ministre des Finances, Alexander De Croo (Open Vld), les Belges possédaient en 2017 (année des revenus) plus de 173,8¿milliards d'euros sur ces comptes, au sens large (comptes d'épargne, mais aussi titres, assurances et rentes). Ce montant est à prendre avec prudence puisqu'il peut intégrer des "doublons". Ainsi, les avoirs détenus sur un compte à plusieurs titulaires sont communiqués séparément, dans leur totalité, pour chacun d'eux. La somme n'en reste pas moins considérable. Au dernier comptage effectué en juillet par les rédactions des journaux Mediafin, les comptes courants et d'épargne en Belgique affichaient respectivement 97 et 279 milliard d'euros. (Belga)