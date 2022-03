2021 a été une année record pour les exportations flamandes

(Belga) L'année dernière a été une année record pour les exportations flamandes. Des marchandises d'une valeur de 380,5 milliards d'euros ont ainsi quitté le nord du pays, soit plus d'un quart (+27,6%) de plus que l'année précédente, selon les chiffres de l'agence d'exportation Flanders Investment and Trade (FIT). Ce chiffre est également supérieur de 16% à celui de la précédente année record qu'était 2018, bien avant le coronavirus.

Selon FIT, cette forte augmentation est due en partie à la reprise économique qui a suivi la pandémie. La demande et les prix ont augmenté. L'exportation de vaccins contre le Covid-19 a également eu un effet important. Les produits pharmaceutiques sont les principaux produits d'exportation en Flandre ; les vaccins à eux seuls ont représenté une hausse des exportations de 25,3 milliards d'euros. Une importante usine du groupe Pfizer, qui produit des vaccins, est située à Puurs, en province d'Anvers. Mais, même sans les vaccins, les exportations flamandes ont progressé de plus de 19% l'année dernière, d'après FIT. Celles de combustibles minéraux et de produits énergétiques (+76%), par exemple, ont fortement crû, sous l'effet de la hausse de la demande et des importantes fluctuations de prix. Un autre fleuron flamand est et reste le génie mécanique. L'année dernière, ce secteur a représenté 11,5% d'exportations de plus qu'en 2020. Le secteur automobile (+1,9%) a, lui, connu des difficultés en 2021, notamment en raison de la pénurie de puces électroniques. L'an dernier, les exportations flamandes ont augmenté davantage que celles des autres régions (Wallonie +19,7% et Bruxelles +2,7%), souligne encore FIT. En 2021, la Flandre a été responsable de 82% des exportations totales de la Belgique. La croissance des exportations flamandes a également été plus forte que la moyenne européenne (+18,9%), et même que celle de pays fortement exportateurs comme l'Allemagne (+14,1%) ou les Pays-Bas (+20%). (Belga)