219 communes de Belgique sollicitent un subside de l'UE pour le wi-fi dans l'espace public

(Belga) Sur les 589 communes de Belgique, 219 ont répondu à l'appel de l'Union européenne pour recevoir un subside à la mise à disposition du wi-fi gratuit dans les espaces publics.

"La réponse des municipalités au premier Appel WiFi4EU a été impressionnante: plus de 4.000 municipalités ont fait une demande dans les dix premières secondes de l'ouverture de l'appel, le 7 novembre dernier. A la clôture de la période de dépôt le 9 novembre, la Commission avait reçu plus de 13.000 demandes de tous les pays d'Europe", selon l'exécutif européen. Le plus grand nombre est venu d'Italie (3.202 demandes), devant trois autres grands pays que sont l'Espagne, l'Allemagne et la France. Les espaces publics visés peuvent être des rues, des parcs, des places, des bibliothèques, etc. Seules 2.800 communes seront choisies le mois prochain, mais ce premier appel sera suivi de trois autres ces deux prochaines années. Les lauréates recevront chacune 15.000 euros. Pour ce premier appel, chaque État membre a droit à minimum 15 primes et maximum 224. La Commission a prévu un budget de 120 millions d'euros jusqu'en 2020, après quoi cette enveloppe relèvera de la prochaine programmation budgétaire 2021-2027. (Belga)