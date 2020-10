34 distributeurs belges s'associent pour soutenir le commerce local le temps d'un week-end

(Belga) Trente-quatre distributeurs belges du secteur non alimentaire se sont associés pour lancer une campagne nationale, baptisée Bel Friday, afin de soutenir le commerce et les achats locaux le temps du week-end de la Toussaint, du 30 octobre au 2 novembre. Les clients bénéficieront d'attentions et de promotions durant ces quelques jours. Dans le même temps, les commerçants ont dégagé ensemble 100.000 euros afin de soutenir le fonctionnement local de la Croix-Rouge de Belgique et de son équivalent flamand.

L'initiative Bel Friday, clin d'œil au Black Friday, rassemble des acteurs du secteur non-alimentaire et des médias, représentant plus de 1.800 points de vente à travers le pays et 10.000 collaborateurs. Parmi ces 34 distributeurs, on retrouve des enseignes telles que LolaLiza, Bel&Bo, Newpharma, Chaussures Maniet ! Luxus, Club, Proximus, Dreambaby, Dreamland, E5, Selexion ou encore JBC. Ensemble, ils souhaitaient mettre à l'honneur la richesse des commerces belges et "chouchouter" le client, cela afin de renforcer l'économie et son tissu local. La crise du Covid-19 a en effet montré que le consommateur est et reste sensible à l'ancrage local, justifient les organisateurs, qui ont présenté l'événement vendredi. Les actions organisées par chaque distributeur seront annoncées sur le site web belfriday.be le 28 octobre. Cette initiative soutiendra aussi la bonne cause puisque les participants ont dégagé ensemble un montant de plus de 100.000 euros pour soutenir le fonctionnement local de la Croix-Rouge de Belgique, mise à rude épreuve par la crise du coronavirus. L'objectif est de réitérer l'initiative régulièrement, déjà au printemps prochain, et de permettre à d'autres distributeurs belges intéressés de la rejoindre. Si un confinement et une fermeture des magasins devaient intervenir d'ici là, la plupart des entreprises participantes se rabattraient alors sur leurs sites d'e-commerce. (Belga)